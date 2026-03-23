

وكالات

تحدث رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفيًا هذا المساء.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية: "ناقش القادة الوضع الحالي في الشرق الأوسط، وبشكل خاص الحاجة إلى إعادة فتح مضيق هرمز لاستئناف حركة الشحن العالمية.

ووفقا لبيان الحكومة البريطانية: "واتفقا الطرفان على أن إعادة فتح مضيق هرمز أمر أساسي لضمان استقرار سوق الطاقة العالمي".

وحسب البيان فإن كلا من ترامب وستارمر اتفقا على التحدث مرة أخرى قريبًا.

ويأتي الاتصال بعد ساعات من نشر الرئيس الأمريكي مقطع فيديو على منصته "تروث سوشيال"، يمثل مشهدا كوميديا تلفزيونيا يظهر ستارمر قلقا، ومحاولا التهرب من مكالمة هاتفية معه.

وعرض المشهد في الحلقة الأولى من النسخة البريطانية الجديدة لبرنامج "ساترداي نايت لايف" المقتبس من البرنامج الأميركي الشهير، ويظهر ستارمر الذي يؤدي دوره جورج فوريكرز، وهو في حالة من الذعر في مقر رئاسة الوزراء، لمجرد احتمال إجراء اتصال مع ترامب.