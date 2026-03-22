بينهم 3 أتراك.. قطر تكشف هوية ضحايا الطائرة المنكوبة

كتب : محمد جعفر

12:27 م 22/03/2026

سقوط مروحية قطرية

أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن حادث سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية أسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينهم ثلاثة من القوات القطرية وثلاثة مواطنين أتراك، من بينهم ضابط عسكري ومدنيان.

وأوضحت الوزارة أن طياراً قطرياً لا يزال في عداد المفقودين، بعد أن كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن الحادث نجم عن "عطل فني".

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية القطرية، في بيان صادر اليوم الأحد، أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من انتشال ستة من أصل سبعة أشخاص كانوا على متن المروحية، وقد تبين وفاتهم جميعاً.

وأضافت الوزارة أن العمليات لا تزال متواصلة بشكل مكثف للعثور على الشخص المفقود الأخير، في إطار جهود البحث الجارية في موقع الحادث داخل المياه الإقليمية للدولة.

سقوط مروحية قطرية في المياه الإقليمية سقوط مروحية قطرية وزارة الدفاع القطرية ضحايا أتراك حادث الطائرة القطرية

