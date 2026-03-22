إعلان

القوات الإسرائيلية تقتل عناصر من حزب الله وتستولى على أسلحة في جنوب لبنان

كتب : د ب أ

11:10 ص 22/03/2026 تعديل في 12:32 م

جيش الأحتلال الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته قتلت عناصر من حزب الله واستولت على أسلحة، خلال عمليات برية مستمرة في جنوب لبنان.


وأشار جيش الاحتلال إلى أن قواته داهمت عدة مبان كانت تستخدم من قبل حزب الله، حيث عثرت القوات الإسرائيلية على العديد من الأسلحة، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.


وتابع الجيش الإسرائيلي أن اللواء المدرع السابع التابع للفرقة قتل أكثر من 10 عناصر من حزب الله "شكلوا تهديدا مباشرا" خلال الغارة.


وتتواجد حاليا أربع فرق من الجيش الإسرائيلي، تتألف من آلاف الجنود في جنوب لبنان.ويستعد الجيش الإسرائيلي لنشر المزيد من القوات في جنوب لبنان وتوسيع منطقته العازلة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة في إطار انتهاكاته المستمرة للأراضي اللبنانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله لبنان إسرائيل ولبنان انتهاكات إسرائيل في لبنان

فيديو قد يعجبك



إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

