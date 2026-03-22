إعلان

اليابان تُلمح إلى إمكانية إرسال جنودها لمضيق هرمز |تفاصيل

كتب : د ب أ

10:51 ص 22/03/2026

اليابان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ذكر وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي اليوم الأحد أن بلاده ربما ترسل جنودا من قوات الدفاع الذاتي في مهمة لإزالة الألغام في مضيق هرمز وهو ممر مائي رئيسي لشحن النفط، بعد أن يتم وقف إطلاق النار.


وتابع موتيجي في برنامج تلفزيوني "من الممكن إرسال جنود من قوات الدفاع الذاتي، إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار" مضيفا أن كسح الألغام ربما يظهر كمشكلة، حسب وكالة جي.جي.برس اليابانية للأنباء اليوم الأحد.


وكشف أيضا أن اليابان أوضحت سياسة للمساعدة في مضاعفة إنتاج النفط الخام في ألاسكا من خلال الاستثمار الياباني خلال قمة بين رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.


وقال موتيجي إن الجانب الياباني أبلغ الجانب الأمريكي أن هناك أشياء يمكن لليابان القيام بها وأشياء لا يمكن القيام بها قانونيا، فيما يتعلق بإرسال جنود من قوات الدفاع الذاتي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اليابان مضيق هرمز إيران وأمريكا الحرب على إيران الهجمات على الخليج

أحدث الموضوعات

أخبار مصر

بالخطوات.. كيف يتم تحديث الساعة والتاريخ في عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
شئون عربية و دولية

تقارير إسرائيلية: 135 جريحا في هجوم إيران على عراد وديمونة
نصائح طبية

كيف يؤثر تناول الحليب على صحة القلب والأوعية الدموية؟
شئون عربية و دولية

الالتهاب السحائي يهدد بريطانيا.. ارتفاع الإصابات واصطفاف المئات للحصول
شئون عربية و دولية

الفرقة 36 في الميدان.. عمليات إسرائيلية تتوسع جنوبي لبنان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة