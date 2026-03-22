ذكر وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي اليوم الأحد أن بلاده ربما ترسل جنودا من قوات الدفاع الذاتي في مهمة لإزالة الألغام في مضيق هرمز وهو ممر مائي رئيسي لشحن النفط، بعد أن يتم وقف إطلاق النار.



وتابع موتيجي في برنامج تلفزيوني "من الممكن إرسال جنود من قوات الدفاع الذاتي، إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار" مضيفا أن كسح الألغام ربما يظهر كمشكلة، حسب وكالة جي.جي.برس اليابانية للأنباء اليوم الأحد.



وكشف أيضا أن اليابان أوضحت سياسة للمساعدة في مضاعفة إنتاج النفط الخام في ألاسكا من خلال الاستثمار الياباني خلال قمة بين رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.



وقال موتيجي إن الجانب الياباني أبلغ الجانب الأمريكي أن هناك أشياء يمكن لليابان القيام بها وأشياء لا يمكن القيام بها قانونيا، فيما يتعلق بإرسال جنود من قوات الدفاع الذاتي.