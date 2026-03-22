بعد هجومي ديمونا وعراد.. مستشفى سوروكا الإسرائيلي يستنفر طواقمه لعلاج 170 مصابا

كتب : مصراوي

08:14 ص 22/03/2026

مستشفى سوروكا الإسرائيلي

وكالات

أعلن مستشفى سوروكا في جنوب إسرائيل، اليوم الأحد، أنه استنفر طواقمه لعلاج أكثر من 170 مصابا عقب هجومي ديمونا وعراد.

ويقع مستشفى سوروكا الجامعي في مدينة بئر السبع، في منطقة النقب بجنوب إسرائيل، وهو أكبر مركز طبي في جنوب البلاد وأحد أكبر المستشفيات هناك.

وأعلن المستشفى أنه استقبل عشرات الجرحى عقب الهجومين الصاروخيين الليلة الماضية على ديمونا وعراد، حيث نقل من ديمونا 60 مصابا، بينهم طفل يبلغ 12 عاما بحالة خطيرة خضع لعملية جراحية، ورجل في العشرينات بحالة متوسطة، مع إدخال خمسة مصابين إلى أجنحة المستشفى.

ومن عراد تم إجلاء 115 مصابا، بينهم تسعة في حالة خطيرة، وأدخل 31 منهم إلى الأجنحة، من بينهم 18 طفلا. وفور تلقي البلاغات فعل المستشفى فرقا معززة استقبلت المصابين وقدمت لهم العلاج وفق خطورة الإصابات، مؤكدا أنه يواصل العمل بكامل طاقته وجاهزيته للتعامل مع أي طارئ، بحسب المتحدث باسم سوروكا شارون إدري.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بسقوط 6 قتلى وعشرات الجرحى إثر سقوط صاروخ إيراني في مدينة عراد جنوب إسرائيل، بعد ساعات من تقارير عن إصابات في ديمونا، في إطار التصعيد والتطورات الميدانية الأخيرة.

واعترف الجيش الإسرائيلي، بفشل عملية اعتراض الصاروخ الإيراني في مدينة ديمونا، مؤكدا فتح تحقيق لمعرفة أسباب هذا الفشل، وفقا لروسيا اليوم.

خبير علاقات دولية: تحركات الرئيس تعكس دور مصر في دعم الاستقرار
شئون عربية و دولية

خبير علاقات دولية: تحركات الرئيس تعكس دور مصر في دعم الاستقرار

