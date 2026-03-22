بعد استهدفت مدينة عراد.. الجيش الإسرائيلي يشن ضربات في وسط طهران



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أنه يشن ضربات في وسط طهران، بعد ساعات من سقوط صاروخين إيرانيين في مدينتين جنوبي إسرائيل.

وذكر بيان مقتضب أن القوات الإسرائيلية "تشن حاليا ضربات على النظام الإيراني الإرهابي في قلب طهران".

والسبت، أصيب أكثر من 100 شخص بجروح جراء ضربتين صاروخيتين إيرانيتين على جنوب إسرائيل هما الأكثر فتكا في الدولة العبرية منذ بدء الحرب قبل 3 أسابيع، وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد "على كل الجبهات".

وجُرح 84 شخصا 10 منهم بجروح بالغة، في ضربة صاروخية إيرانية استهدفت مدينة عراد في جنوب إسرائيل ليلة السبت، وألحقت أضرارا واسعة النطاق، بحسب ما أفاد مسعفون.

وفي وقت سابق، استهدفت ضربة صاروخية إيرانية مدينة ديمونة، التي تضم منشأة نووية في صحراء النقب، ما أسفر عن إصابة 33 شخصا، بحسب مسعفين.

وقال نتنياهو في بيان: "هذه ليلة صعبة للغاية في المعركة من أجل مستقبلنا نحن مصمّمون على مواصلة ضرب أعدائنا على كل الجبهات".

وفي إيران، قال التلفزيون الرسمي، إن الهجوم الصاروخي على مدينة ديمونا، جاء ردا على قصف "العدو" منشأة نطنز النووية في وقت سابق السبت.

وسقط الصاروخ في منطقة سكنية في مدينة ديمونة، على بُعد حوالي 5 كيلومترات من المنشأة النووية، وفقا لسكاي نيوز.