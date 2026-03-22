القناة 12 الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين في الهجوم على عراد إلى 88 شخصًا

كتب : مصراوي

01:39 ص 22/03/2026

وكالات

أكدت القناة 12 الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين في الهجوم على عراد إلى 88 شخصًا، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تعيش ليلة عصيبة للغاية في الحرب من أجل مستقبلها.


أضاف نتنياهو في منشور على منصة "أكس" اليوم الأحد، "إن هذه أمسية صعبة للغاية في حملتنا من أجل مستقبلنا. لقد تحدثت قبل وقت قصير مع عمدة عراد، يائير معيان، وطلبت أن أنقل نيابة عن جميع مواطني إسرائيل صلواتنا من أجل سلامة الجرحى".

وأوضح نتنياهو، أنه أصدر تعليماتي إلى المدير العام لمكتبي بتقديم المساعدة الكاملة المطلوبة بالتعاون مع كافة الدوائر الحكومية.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، نقل 75 مصابا من موقع سقوط الصاروخ الإيراني في عراد، مؤكدًا أن من بينهم 23 حالة خطرة ومتوسطة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة عراد أوقع أكبر عدد من المصابين منذ بدء الحرب.

فيديو قد يعجبك



أيمن عبد الجليل: "لا عيد أم ولا أخ ملناش في الإسلام غير الفطر والأضحى"
زووم

أيمن عبد الجليل: "لا عيد أم ولا أخ ملناش في الإسلام غير الفطر والأضحى"

ترامب يُوجه تهديدًا قويًا لـ إيران ويعطيها إنذارًا لفتح مضيق هرمز.. ماذا
شئون عربية و دولية

ترامب يُوجه تهديدًا قويًا لـ إيران ويعطيها إنذارًا لفتح مضيق هرمز.. ماذا
خطوبة ملك أحمد زاهر.. 20 صورة ومعلومة
زووم

خطوبة ملك أحمد زاهر.. 20 صورة ومعلومة
خبير علاقات دولية: تحركات الرئيس تعكس دور مصر في دعم الاستقرار
شئون عربية و دولية

خبير علاقات دولية: تحركات الرئيس تعكس دور مصر في دعم الاستقرار

هل يرحل ياس توروب عن الأهلي بعد توديع دوري أبطال أفريقيا؟.. مصدر يجيب
رياضة محلية

هل يرحل ياس توروب عن الأهلي بعد توديع دوري أبطال أفريقيا؟.. مصدر يجيب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان