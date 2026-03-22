الهجوم الإيراني على ''عراد'' يتسبب بأكبر عدد من ال



وكالات

أكدت القناة 12 الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين في الهجوم على عراد إلى 88 شخصًا، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تعيش ليلة عصيبة للغاية في الحرب من أجل مستقبلها.



أضاف نتنياهو في منشور على منصة "أكس" اليوم الأحد، "إن هذه أمسية صعبة للغاية في حملتنا من أجل مستقبلنا. لقد تحدثت قبل وقت قصير مع عمدة عراد، يائير معيان، وطلبت أن أنقل نيابة عن جميع مواطني إسرائيل صلواتنا من أجل سلامة الجرحى".

وأوضح نتنياهو، أنه أصدر تعليماتي إلى المدير العام لمكتبي بتقديم المساعدة الكاملة المطلوبة بالتعاون مع كافة الدوائر الحكومية.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، نقل 75 مصابا من موقع سقوط الصاروخ الإيراني في عراد، مؤكدًا أن من بينهم 23 حالة خطرة ومتوسطة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة عراد أوقع أكبر عدد من المصابين منذ بدء الحرب.