بريطانيا تعلّق إزاء الهجمات الإيرانية على قاعدة دييجو جارسيا

كتب : د ب أ

11:51 م 21/03/2026

وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر

وصفت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر اليوم السبت، الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قاعدة عسكرية مشتركة بين بلادها والولايات المتحدة بأنها "متهورة"، مؤكدة في الوقت ذاته أن لندن تتبنى "موقفا مغايرا" لواشنطن وتل أبيب من النزاع الدائر.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" إن كوبر شددت على أن الحكومة البريطانية لا تؤيد سوى العمليات الدفاعية، وأنها تسعى إلى إنهاء سريع للحرب.

وجاء الهجوم الإيراني على قاعدة دييجو جارسيا في أرخبيل تشاجوس، قبل أن تمنح لندن واشنطن الضوء الأخضر أمس الجمعة، لضرب مواقع صواريخ إيرانية تهدد مضيق هرمز، غير أن التوقيت الدقيق لإطلاق الصاروخين الباليستيين متوسطي المدى لا يزال غامضًا.

وامتنعت وزارة الدفاع البريطانية عن الإفصاح عن موعد الهجوم، في حين ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مدمرة أمريكية أسقطت أحد الصاروخين، فيما تعرّض الآخر لعطل أثناء الطيران.

من جهتها، طالبت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك رئيس الوزراء كير ستارمر بـ"الكشف الكامل" عن تفاصيل الهجوم الذي طال القوات البريطانية، وتوضيح أسباب عدم إطلاع الرأي العام عليه.

