لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمالية نشر عناصر إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (آيس) في مطارات البلاد، وسط نزاع تمويلي محتدم مع الديمقراطيين المعارضين.

احتمالية تولي عملاء آيس المهام الأمنية

وفي منشور له على منصة تروث سوشيال اليوم السبت، قال ترامب إنه إذا لم يوقع الديمقراطيون "فورا على اتفاق لجعل بلدنا، ومطاراتنا على وجه الخصوص، حرة وآمنة مرة أخرى"، فإنه سيأمر عملاء إدارة آيس بـ "تولي المهام الأمنية بشكل لم يره أحد من قبل".

اعتقالات فورية للمهاجرين غير الشرعيين

وحذر ترامب من أن هذه الإجراءات قد تبدأ من يوم الاثنين المقبل، وستشمل "الاعتقال الفوري لجميع المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا بلادنا".

ويأتي هذا التصعيد على خلفية النزاع القائم بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تمويل وزارة الأمن الداخلي، وهي الجهة التي تتبع لها إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية.