أعلن الإسعاف الإسرائيلي، ارتفاع عدد المصابين إثر سقوط صاروخ إيراني في منطقة ديمونة إلى 51 شخصا.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن إيران أطلقت مساء اليوم السبت، وابل الصواريخ على منطقة ديمونة والمناطق المجاورة، حيث تم سقوطهم في 12 موقعا مختلفا بالمدينة.

وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت مبكرا بعد رصد صواريخ من إيران باتجاه ديمونة وبئر السبع جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التلفزيون الإيراني، أن إيران استهدفت منطقة ديمونة في إسرائيل، ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على منشأة نطنز النووية صباح اليوم السبت.

يشار إلى أن منطقة ديمونة الصحراوية تضم المفاعل النووي الإسرائيلي الذي يعتبر محميا بشدة.