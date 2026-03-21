ارتفعت أعداد الحالات المرتبطة بتفشي الالتهاب السحائي في إنجلترا من 29 إلى 34، فيما اصطف مئات الطلاب لليوم الثالث على التوالي للحصول على اللقاح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقالت وكالة المملكة المتحدة للأمن الصحي في تحديث صباح اليوم السبت أنه تم تأكيد نحو 23 حالة فضلا عن 11 حالة أخرى مشتبه بها،

وذكرت الخدمة الوطنية الصحية في كنت وميدواي إنه تم إعطاء 5794 جرعة لقاح، وتوزيع 11010 مضادات حيوية في كنت حتى مساء أمس الجمعة.

يشار إلى أن المقاطعة تضم ستة مستوصفات توفر المضادات الحيوية واللقاحات للأشخاص المؤهلين.