رئيس الأركان الإسرائيلي يحذر من صواريخ إيران: العواصم الأوروبية معرضة للتهديد

كتب : وكالات

09:31 م 21/03/2026

إيال زامير رئيس الأركان الإسرائيلي

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير، إن الصاروخ الذي أطلقته إيران على القاعدة العسكرية الاستراتيجية الأمريكية البريطانية "دييجو جارسيا "، والذي يصل مداه إلى العواصم الأوروبية، يؤكد أن كل العواصم الأوروبية معرضة لتهديد مباشر.

وأضاف زمير، في تصريحات إعلامية اليوم السبت، أن القيادة الإسرائيلية في المنطقة الشمالية صدقت على خطط مواصلة القتال ضد إيران، معتبراً أن المرحلة الحالية تتطلب المبادرة والهجوم وليس الاحتواء فقط.

وأشار رئيس الأركان الإسرائيلي، إلى أن هناك خسائر مؤلمة بين المدنيين الإسرائيليين نتيجة الهجمات الصاروخية الإيرانية.
وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي أن جيش الاحتلال ينسق بشكل وثيق مع القوات الأمريكية، ويتقاسم بنك أهداف مشترك، وأن الخطط العسكرية منسقة ومتزامنة بين الجانبين.

إيال زامير الصواريخ الإيرانية إيران وأمريكا أوروبا الهجمات الإيرانية دييجو جارسيا

