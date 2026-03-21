صدمة وإحراج وقلق في اليابان بعد استخدام ترامب لواقعة بيرل هاربر لتبرير الحرب على إيران

كتب : مصراوي

05:50 م 21/03/2026

أمريكا واليابان

طوكيو (أ ب)

يميل كبار المسؤولين الأمريكيين واليابانيين عادة إلى تجنب الإدلاء بأي تصريحات علنية غير مدروسة بدقة بشأن الهجوم المباغت الذي شنته اليابان عام 1941 على القوات الأمريكية في بيرل هاربر. ولذلك، سادت حالة من الإحراج والارتباك والقلق يوم السبت في اليابان، بعدما استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوم الحرب العالمية الثانية بشكل عابر لتبرير سريّة تحركاته قبل شن الحرب ضد إيران.

وما زاد من حدة انزعاج الجانب الياباني هو حقيقة أن رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، كانت تجلس في وضع حرج إلى جانب ترامب أثناء حديثه.

ويرتبط رد الفعل هذا جزئيا بالدور الأمني والاقتصادي المحوري الذي تلعبه الولايات المتحدة بالنسبة لليابان، حليفها الأبرز في المنطقة، فببساطة، تحتاج اليابان لضمان ازدهار العلاقة مع واشنطن، وهذا هو سبب تواجد تاكايتشي هناك.

لكن الأمر يعكس أيضاً مدى حداثة وحساسية الجدل السياسي حول دور اليابان في الحرب العالمية الثانية، حتى بعد مرور 80 عاما على نهايتها.

وقد جادل كبار القادة، بمن فيهم تاكايتشي، بأن اليابان قدمت ما يكفي من الاعتذارات عما حدث في تلك الحرب، بل إن تاكايتشي نفسها لمحت مؤخراً إلى نيتها زيارة ضريح ياسوكوتي المثير للجدل في طوكيو، حيث يتم تكريم مجرمي حرب يابانيين من بين 5ر2 مليون قتيل من ضحايا الحرب.

5 غيابات مؤثرة تضرب الأهلي في مواجهة الترجي التونسي بدوري الأبطال
5 غيابات مؤثرة تضرب الأهلي في مواجهة الترجي التونسي بدوري الأبطال
بعد دعاء عيد الفطر المثير للجدل.. ما هو السر المستودع في السيدة فاطمة؟
لغز الـ3 نعوش.. المنوفية تودع الأب ونجليه والنيابة تواصل التحقيق (فيديو
وسائل إعلام إسرائيلية: انهيار مبنى في ديمونة وإصابة 20 شخصا جراء هجوم إيراني..
أول رد من عمرو محمود ياسين على شائعة تمس حياته الشخصية.. ماذا قال؟

