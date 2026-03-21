طوكيو (أ ب)

يميل كبار المسؤولين الأمريكيين واليابانيين عادة إلى تجنب الإدلاء بأي تصريحات علنية غير مدروسة بدقة بشأن الهجوم المباغت الذي شنته اليابان عام 1941 على القوات الأمريكية في بيرل هاربر. ولذلك، سادت حالة من الإحراج والارتباك والقلق يوم السبت في اليابان، بعدما استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوم الحرب العالمية الثانية بشكل عابر لتبرير سريّة تحركاته قبل شن الحرب ضد إيران.

وما زاد من حدة انزعاج الجانب الياباني هو حقيقة أن رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، كانت تجلس في وضع حرج إلى جانب ترامب أثناء حديثه.

ويرتبط رد الفعل هذا جزئيا بالدور الأمني والاقتصادي المحوري الذي تلعبه الولايات المتحدة بالنسبة لليابان، حليفها الأبرز في المنطقة، فببساطة، تحتاج اليابان لضمان ازدهار العلاقة مع واشنطن، وهذا هو سبب تواجد تاكايتشي هناك.

لكن الأمر يعكس أيضاً مدى حداثة وحساسية الجدل السياسي حول دور اليابان في الحرب العالمية الثانية، حتى بعد مرور 80 عاما على نهايتها.

وقد جادل كبار القادة، بمن فيهم تاكايتشي، بأن اليابان قدمت ما يكفي من الاعتذارات عما حدث في تلك الحرب، بل إن تاكايتشي نفسها لمحت مؤخراً إلى نيتها زيارة ضريح ياسوكوتي المثير للجدل في طوكيو، حيث يتم تكريم مجرمي حرب يابانيين من بين 5ر2 مليون قتيل من ضحايا الحرب.