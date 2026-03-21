نيويورك - (أ ب)

اطلعت وكالة أسوشيتد برس على تسجيل يتضمن تصنيف إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، رئيس كولومبيا جوستافو بيترو، على أنه" هدف ذات أولوية".

ونفى بيترو وجود علاقات مع مهربي المخدرات، مؤكدا أنه لم يتلق أبدا أي أموال خلال حملته الانتخابية.

وكتب على منصة إكس اليوم الجمعة يقول، إن الإجراءات القانونية الأمريكية سوف تدحض في النهاية الاتهامات الموجهة من اليمين المتطرف الكولومبي، وهي جماعة يزعم أنها هي المتورطة بالفعل في علاقات مع المهربين.

ومن جانبها، قللت السفارة الكولومبية في واشنطن، في بيان، مما وصفتها تقارير مجهولة المصدر "لم يتم التحقق منها" عن تحقيقات أولية من جانب رجال إنفاذ القانون ضد بيترو.

وجاء في البيان:" إن هذه التلميحات لا أساس قانوني أو فعلي لها".