إعلان

مصر والسعودية توقّعان اتفاقية "الإعفاء المتبادل" من تأشيرات الجوازات الدبلوماسية والخاصة

كتب : وكالات

11:57 م 20/03/2026

السعودية و مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وقّعت مصر والمملكة العربية السعودية، اتفاقية تاريخية لـ"الإعفاء المتبادل" من تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، في خطوة استراتيجية تعكس متانة العلاقات الثنائية الراسخة.

تسهيلات رسمية وتنسيق رفيع

جرت مراسم التوقيع بين وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش الاجتماع الوزاري التشاوري الذي استضافته العاصمة الرياض، يوم 18 مارس 2026.

تعزيز "المعاملة بالمثل"

تهدف الاتفاقية الجديدة إلى تسهيل تنقل المسؤولين وحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة بين البلدين وفق مبدأ "المعاملة بالمثل"، وهو ما يُسهم بشكل مباشر في تسريع إنجاز المهام الرسمية وتذليل العقبات الإجرائية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مستوى التنسيق والتعاون في مختلف المجالات الحيوية.

شراكة استراتيجية عابرة للحدود

تأتي هذه الخطوة في إطار العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والممتدة بين "القاهرة والرياض"، والحرص المتبادل من قيادتي البلدين على دعم آليات العمل الثنائي وتيسير قنوات التواصل المباشر بين المسؤولين، بما يُواكب حجم التحديات الإقليمية الراهنة ويتناسب مع مكانة الثقل السياسي للبلدين في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصر السعودية اتفاقية الإعفاء المتبادل العلاقات المصرية السعودية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

