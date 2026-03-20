بسبب "حرب إيران".. رئيس وزراء إسبانيا يوجّه بتجميد إيجارات العقارات

كتب : مصطفى الشاعر

08:50 م 20/03/2026

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن حزمة إجراءات عاجلة لتجميد "إيجارات العقارات" مؤقتا، كجزء من خطة اقتصادية شاملة لمواجهة الآثار الجانبية للصراع في الشرق الأوسط مع إيران.

خطة طوارئ بـ 5 مليارات يورو

تتضمن الخطة 80 إجراءً مختلفا ستكلّف الميزانية الإسبانية نحو 5 مليارات يورو، وهي تُشبه الخطوات التي اتخذتها مدريد سابقا لمواجهة أزمة الطاقة الناتجة عن "الحرب الروسية الأوكرانية"، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة.

اتفاق الائتلاف وعقبة البرلمان

أكد سانشيز، الوصول إلى اتفاق بين قطبي الحكومة الائتلافية لإصدار "مرسوم ملكي" يُثبت أسعار الإيجارات، قائلا: "توصلنا لاتفاق بين الائتلافين في هذه الحكومة التقدمية للموافقة على مرسوم ثانٍ لتجميد الإيجارات مؤقتا".

ورغم إعلان الحكومة، إلا أن هذا القرار لا يزال يحتاج لضوء أخضر من البرلمان الإسباني، حيث لا تمتلك الحكومة "أغلبية مطلقة" هناك.

سانشيز يُهاجم "قرارات الحكومات"

وفي خطاب شديد اللهجة وجّهه للأمة، أعرب سانشيز عن غضبه العارم من تدهور الأوضاع العالمية بسبب الصراعات الحالية، مصرحا بوضوح: "أشعر بغضب شديد تجاه الوضع الذي يمر به العالم، والوضع الذي تقودنا إليه قرارات وحكومات بعينها".

وجدد رئيس الوزراء الإسباني انتقاداته للصراع الدائر في المنطقة، محذّرا من "التبعات الاقتصادية" التي بدأت تضرب القارة الأوروبية.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

