أصدرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، بيانا عاجلا، اليوم الجمعة، أعلنت فيه تنفيذ عملية مشتركة وصفتها بـ "النوعية" بين القوات البحرية والقوات الجوفضائية، ضمن الموجة الـ 68 من عمليات "الوعد الصادق 4".

عملية "يا صاحب الزمان" المشتركة

حملت العملية رمز "يا صاحب الزمان أدركني"، وأهداها الحرس الثوري لأرواح "شهداء الإعلام" والمتحدث الشهيد العميد الدكتور نائيني، مؤكدا أنها سجلت مزيجا من الاقتدار الجوي والبحري فاق توقعات "الأعداء الأمريكيين والصهاينة".

زلزال في حيفا وتل أبيب

أكد البيان، أن صواريخ من طراز "خرمشهر 4" و"قدر" ذات الرؤوس الحربية المتعددة، نجحت في اختراق منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية المتطورة بعد إحداث "ارتباك حسابي" في راداراتها.

وأسفرت الضربات عن دك 25 نقطة حيوية في قلب "حيفا وتل أبيب" بالأراضي المحتلة، بالتزامن مع هجوم شبكي واسع شنته الطائرات المسيّرة التابعة للحرس الثوري على قواعد أمريكية في المنطقة، محققة "إصابات مؤثرة".

تدمير "باتريوت" في قاعدة الحد

على الصعيد البحري، شنت وحدات الحرس الثوري هجوما بالصواريخ الجوالة (كروز) والمسيّرات الانتحارية استهدف 6 مستودعات دعم تابعة للقوات الأمريكية في قاعدة "الحد".

وأوضح البيان، أن القصف أدى لتدمير كامل لمعدات منظومات "باتريوت" الاحتياطية، وإلحاق أضرار جسيمة بالدعم اللوجستي للقاعدة الجوية في "الشيخ عيسى".

إغلاق مضيق هرمز

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري إغلاق "مضيق هرمز" بشكل قاطع أمام القوات الأمريكية والصهيونية وحلفائهم، تنفيذاً لأوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ووجّهت القوات البحرية، نداءً لكافة السفن والملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان بضرورة الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة عبر "القناة 16" الدولية للتواصل مع محطات الحرس الثوري فورا، حسبما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.