إعلان

ترامب يُهاجم حلفاء الناتو: "جبناء" وتركونا وحدنا في حرب إيران

كتب : مصطفى الشاعر

04:58 م 20/03/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المعركة لوقف طموحات إيران النووية قد "حُسمت عسكريا"، شانا في الوقت ذاته هجوما عنيفا على حلفاء منظمة "الناتو".

"حسم عسكري" وهجوم لاذع

وصف ترامب، الحلفاء بـ "الجبناء" لرفضهم مساعدة الولايات المتحدة في فتح مضيق هرمز، مؤكدا عبر منصته "تروث سوشيال"، اليوم الجمعة، أن المعركة انتهت بنصر عسكري وبأقل قدر من المخاطر عليهم، لكنهم لا يزالون يرفضون المشاركة.

"مضيق هرمز" وأزمة الأسعار

انتقد ترامب، شكوى الحلفاء من ارتفاع أسعار النفط، قائلا: "يشتكون من الأسعار المرتفعة التي يضطرون لدفعها، لكنهم لا يريدون المساعدة في فتح مضيق هرمز"، واصفا عملية فتح المضيق بأنها "مناورة عسكرية بسيطة" وهي السبب الوحيد لغلاء النفط.
وأضاف الرئيس الأمريكي بنبرة وعيد: "كان من السهل عليهم فعل ذلك بمخاطر محدودة.. إنهم جبناء، وسنتذكر ذلك جيدا!".

الناتو "نمر من ورق"

أعرب ترامب، عن أسفه لعدم انضمام حلفاء "الناتو" إلى الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران، مجددا تأكيده على أن التحالف لا قيمة له بدون واشنطن.
وقال دونالد ترامب بوضوح: "بدون الولايات المتحدة، الناتو نمر من ورق! لم يرغبوا في الانضمام إلى القتال لوقف إيران المسلحة نوويا"، في إشارة إلى ضعف الحلف واعتماده الكلي على القوة الأمريكية.
تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب حلف الناتو مضيق هرمز حرب إيران إيران وأمريكا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان