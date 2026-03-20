تجري الشرطة في التشيك تحقيقًا في حريق اندلع داخل شركة أسلحة يوم الجمعة، باعتباره هجومًا إرهابيًا محتملاً، بحسب ما أعلن وزير الداخلية، وذلك بعد إعلان جماعة مناهضة لإسرائيل مسؤوليتها عن الحادث.

وقال وزير الداخلية لوبومير ميتنار عبر منصة "إكس": "نقوم بفحص جميع المعلومات المتاحة. هناك ارتباط محتمل بهجوم إرهابي"، وذلك بعد أن أفادت فرق الإطفاء باندلاع الحريق في مستودع داخل منطقة أعمال.

من جانبها، قالت شركة تصنيع الأسلحة LPP Holdings في بيان إن الحريق اندلع في أحد مرافقها.

وكانت الشركة قد ذكرت في وقت سابق أنها تعاونت مع شركة Elbit Systems الإسرائيلية.