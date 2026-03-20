إعلان

بعد إعلانها التعاون مع إسرائيل.. اندلاع حريق داخل شركة أسلحة في التشيك

كتب : وكالات

04:00 م 20/03/2026

الشرطة في التشيك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تجري الشرطة في التشيك تحقيقًا في حريق اندلع داخل شركة أسلحة يوم الجمعة، باعتباره هجومًا إرهابيًا محتملاً، بحسب ما أعلن وزير الداخلية، وذلك بعد إعلان جماعة مناهضة لإسرائيل مسؤوليتها عن الحادث.

وقال وزير الداخلية لوبومير ميتنار عبر منصة "إكس": "نقوم بفحص جميع المعلومات المتاحة. هناك ارتباط محتمل بهجوم إرهابي"، وذلك بعد أن أفادت فرق الإطفاء باندلاع الحريق في مستودع داخل منطقة أعمال.

من جانبها، قالت شركة تصنيع الأسلحة LPP Holdings في بيان إن الحريق اندلع في أحد مرافقها.

وكانت الشركة قد ذكرت في وقت سابق أنها تعاونت مع شركة Elbit Systems الإسرائيلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شرطة التشيك حريق شركة أسلحة إسرائيل

أحدث الموضوعات

أخبار البنوك

أخبار السيارات

رياضة محلية

أخبار مصر

نصائح طبية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان