الإمارات تعتقل 109 أشخاص لتصويرهم "أحداثًا" ونشر معلومات كاذبة

كتب : وكالات

03:53 م 20/03/2026

شرطة أبو ظبي

أفادت حكومة الإمارات أن الشرطة في أبوظبي اعتقلت أكثر من 100 شخص لتصويرهم ونشرهم "معلومات كاذبة" على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تحدد الإمارات، التي تعد أبوظبي عاصمتها، طبيعة ما كان يقوم به المحتجزون البالغ عددهم 109 أشخاص بالضبط، مكتفية بالقول إنه كان "محتوى غير موثوق أو لم يصدر عن مصادر رسمية".

وقالت وزارة الداخلية إن نشر مثل هذا المحتوى "يمكن أن يؤثر سلبًا على أمن المجتمع وسير الإجراءات الأمنية".

وأضافت الوزارة أن الشرطة "حثّت الجمهور على الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية والمعتمدة فقط، والامتناع عن تصوير أو نشر مواقع الأحداث أو مقاطع الفيديو المتعلقة بها"، وذلك "لضمان نزاهة الإجراءات المتبعة وحماية الصالح العام".

شرطة أبو ظبي الإمارات اعتقال أشخاص نشر أخبار كاذبة إيران وأمريكا حرب إيران

