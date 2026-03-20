إعلان

ألمانيا تخفف قيود تصدير الأسلحة إلى الخليج وأوكرانيا

كتب : د ب أ

12:40 م 20/03/2026

وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خففت الحكومة الألمانية قواعد تصدير بعض المعدات العسكرية إلى عدد من دول الخليج وأوكرانيا.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أنه دخلت اليوم الجمعة رخصة عامة جديدة محددة بستة أشهر حيز التنفيذ. وبموجب هذه الخطوة، يمكن للمصدرين الاستفادة من الحصول على تصاريح تصدير أسرع دون الحاجة إلى تقديم طلب مسبق لدى المكتب الألماني الاتحادي للاقتصاد ومراقبة الصادرات. وتهدف هذه القاعدة إلى تسريع توريد معدات الدفاع الجوي والبحري.

وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، إن الحكومة الألمانية ترسل بذلك "إشارة تضامن"، وأضافت: "الهجمات العشوائية التي تشنها إيران على دول الخليج تؤدي إلى حاجة ملحة هناك إلى معدات عسكرية، لا سيما للدفاع الجوي".

وتشمل الرخصة، التي تسري حتى 15 سبتمبر/أيلول المقبل، صادرات إلى السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

كما أكدت رايشه استمرار حاجة أوكرانيا إلى الدعم العسكري، خاصة في مجال الدفاع الجوي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب على الخليج الحرب على إيران إيران وأمريكا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان