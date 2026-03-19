أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ الموجة "65" من عملية "الوعد الصادق 4"، مستهدفا مصفاتي حيفا وأسدود، اللتين وصفهما بأنهما "من أكبر وحدات تكرير النفط التابعة للكيان الصهيوني".

ظهور منظومة "نصر الله" والقصف الانشطاري

جاء في بيان رسمي، اليوم الخميس، أن الهجوم شمل أهدافا أمنية ومراكز دعم عسكري إسرائيلي، حيث استُخدمت "صواريخ دقيقة" ومنظومة "نصر الله" التي تدخل الخدمة لأول مرة، في تصعيد هو الأخطر للحرب الدائرة منذ 28 فبراير الماضي.

زلزال في القواعد الأمريكية بالخليج

كشف البيان، أن الهجوم لم يقتصر على الأهداف الإسرائيلية، بل طال مصالح أمريكية عبر صواريخ "قدر" متعددة الرؤوس، و"خيبر شكن"، و"قيام"، و"ذو الفقار". وشملت قائمة الأهداف:

قاعدة الخرج: "مركز الإمداد الرئيسي بالوقود لطائرات إف-16 وإف-35 وطائرات الأواكس".

قاعدة الشيخ عيسى: استهداف "مقر القيادة والسيطرة ومعدات الاتصالات للجيش الأمريكي".

قاعدة الظفرة: التي تعرّضت لضربات وصفها البيان بأنها "دقيقة متناهية".

حرائق حيفا واستنفار إسرائيلي

على الجانب الآخر، أكدت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية اندلاع حريق ضخم في مجمع مصافي النفط "بزان" بمدينة حيفا، إثر استهدافه بصاروخ إيراني "انشطاري".

وأعلنت السلطات استنفار "15 طاقما" لمحاولة السيطرة على النيران ومنع تمددها، وسط حالة من التأهب القصوى مع استمرار تبادل الرشقات الصاروخية والمسيّرات على جبهات متعددة.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.