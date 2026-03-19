رئيس وزراء اليابان يقدم مقترحات لتهدئة أسواق الطاقة خلال لقائه ترامب.. ما هي؟

كتب : محمد أبو بكر

07:44 م 19/03/2026

سناي تاكايتشي رئيس وزراء اليابان

أعلن سناي تاكايتشي، رئيس وزراء اليابان، أنه قدم مقترحات محددة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، تهدف إلى تهدئة الأسواق العالمية للطاقة التي تأثرت بشكل كبير نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت "تاكايتشي"، قبيل الاجتماع في واشنطن، إن المناقشات ستتطرق بشكل خاص إلى التعاون بين اليابان والولايات المتحدة في مجالات الأمن الاقتصادي، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والمعادن النادرة.

وأضافت: "لقد جلبت معي مقترحات محددة لتهدئة أسواق الطاقة العالمية"، مشددة على أهمية استقرار هذه الأسواق بالنسبة للاقتصادات الآسيوية والدولية.

ويواجه رئيس وزراء اليابان ضغوطًا داخلية لمواجهة تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد المحلي، حيث أسفر الصراع عن حالة من عدم الاستقرار أسهمت في تقلب أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الاستيراد، مما يؤثر على النمو الاقتصادي وأسعار الوقود في اليابان.

ويأتي الاجتماع في ظل سعي اليابان لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني مع الولايات المتحدة، خصوصًا في المجالات الحيوية مثل الطاقة والمعادن الاستراتيجية.

وتأتي المقترحات اليابانية كجزء من الجهود الدولية لتهدئة الأسواق واحتواء تأثير الصراع الإقليمي على الاقتصاد العالمي.

