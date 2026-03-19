السعودية: تسليح المليشيات يُضعف الدول العربية ويقوض الوحدة الإسلامية

أكد فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، أن الاعتداء على الدول المجاورة يمثل خرقًا واضحًا للعهود والمواثيق، ويتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي.

وأوضح الوزير أن تمويل وتسليح المليشيات داخل الدول العربية والإسلامية لا يسهم في تعزيز وحدة الصف، بل يؤدي إلى إضعافها وزيادة الانقسامات، مشددًا على ضرورة وقف هذه الممارسات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأشار إلى أن وزراء خارجية دول عربية وإسلامية، خلال الاجتماع التشاوري الذي عُقد في العاصمة الرياض، دعوا إيران إلى إعادة النظر في ما وصفوه بـ"الحسابات الخاطئة"، محذرين من أن استمرار الاعتداءات على دول الجوار لن يحقق مكاسب، بل سيؤدي إلى تداعيات عكسية تزيد من الضغوط السياسية وتعمّق العزلة الدولية.

وفي السياق ذاته، رحب الوزير السعودي بالموقف الدولي الذي وصفه بغير المسبوق، مشيرًا إلى دعم 136 دولة عضو في الأمم المتحدة لقرار 2817 الصادر عن مجلس الأمن، والذي دعا إيران إلى وقف هجماتها بشكل فوري، والامتناع عن أي تهديدات أو أعمال استفزازية تجاه الدول المجاورة.