المنامة (أ ش أ)

بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في اتصال هاتفي، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، علاقات التعاون المشترك التي تربط البلدين، في ضوء التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، إلى جانب استعراض مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس الأمريكي -وفق وكالة الأنباء البحرينية- دعم بلاده الكامل لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحرصها على صون أمنها واستقرارها، مجددًا إدانته للهجمات العدائية الإيرانية الآثمة التي تستهدف دول الخليج العربي.