العاهل البحريني والرئيس الأمريكي يبحثان علاقات التعاون في ضوء التطورات الراهنة بالمنطقة

كتب : مصراوي

01:32 ص 18/03/2026

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

المنامة (أ ش أ)

بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في اتصال هاتفي، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، علاقات التعاون المشترك التي تربط البلدين، في ضوء التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، إلى جانب استعراض مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس الأمريكي -وفق وكالة الأنباء البحرينية- دعم بلاده الكامل لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحرصها على صون أمنها واستقرارها، مجددًا إدانته للهجمات العدائية الإيرانية الآثمة التي تستهدف دول الخليج العربي.

البحرين دونالد ترامب الحرب على إيران إيران وأمريكا الشرق الأوسط

الصحوبية وإبداء الإعجاب والحب من طرف واحد.. علي جمعة ينصح الفتيات قبل الارتباط
زيادة الحد الأدنى للأجور 15%.. والدولار يتراجع قبل قرار الفيدرالي (نشرة
"حكاية نرجس" لـ ريهام عبدالغفور يتصدر قائمة "أفضل سيناريو" في استفتاء مصراوي
تعليق مثير من لاعب السنغال بعد قرار الكاف بسحب لقب أمم أفريقيا
بذخائر خارقة للتحصينات.. "سنتكوم" تستهدف مواقع صواريخ إيرانية قرب مضيق هرمز

