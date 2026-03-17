أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، استشهاد قائد قوات الباسيج العميد غلام رضا سليماني.

وقال الحرس الثوري في بيان، إن اغتيال قائد قوات الباسيج يؤكد أهميتها في المعركة مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن اغتيالهم للأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني.

ولكن بعد ساعات من إعلان مقتل لاريجاني، نشر حساب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، على منصة "إكس"، رسالة كتبها بخط يده.

في المقابل، لم تصدر حتى الآن أي تأكيدات رسمية من الجانب الإيراني بشأن مصير لاريجاني.