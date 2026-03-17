الحرس الثوري الإيراني يعلن اغتيال قائد قوات الباسيج

كتب : عبدالله محمود

09:46 م 17/03/2026

العميد غلام رضا سليماني

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، استشهاد قائد قوات الباسيج العميد غلام رضا سليماني.

وقال الحرس الثوري في بيان، إن اغتيال قائد قوات الباسيج يؤكد أهميتها في المعركة مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن اغتيالهم للأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني.

ولكن بعد ساعات من إعلان مقتل لاريجاني، نشر حساب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، على منصة "إكس"، رسالة كتبها بخط يده.

في المقابل، لم تصدر حتى الآن أي تأكيدات رسمية من الجانب الإيراني بشأن مصير لاريجاني.

سي إن إن: مقتل لاريجاني يعقّد إنهاء الحرب ويدفع النظام الإيراني للتشدد
سي إن إن: مقتل لاريجاني يعقّد إنهاء الحرب ويدفع النظام الإيراني للتشدد
تصفية "رجل السلام" بإيران.. كواليس مقتل علي لاريجاني في شقة آمنة
تصفية "رجل السلام" بإيران.. كواليس مقتل علي لاريجاني في شقة آمنة
تأمين السلع والطاقة أولوية.. مدبولي يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات
نصف الأهالي في مصر ينشرون صور أطفالهم على الإنترنت.. تحذيرات من مخاطر خفية
بدء صرف منحة عيد الفطر لـ229 ألف عامل -أماكن الصرف

