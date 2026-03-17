واسعة النطاق.. الجيش الإسرائيلي يشن موجة من الغارات المتزامنة في إيران ولبنان

كتب : مصراوي

05:05 ص 17/03/2026

الغارات الإسرائيلية - أرشيفية

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أنه بدأ بشن موجة غارات واسعة النطاق على العاصمة الإيرانية طهران، بالإضافة إلى استهداف مواقع تابعة لحزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت.

قال الجيش الإسرائيلي: "بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي بشن موجة غارات واسعة النطاق ضد البنية التحتية للنظام الإيراني الإرهابي في أنحاء طهران".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه بدأ موجة إضافية من الضربات على البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في بيروت.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية استهداف غارات إسرائيلية لـ3 مناطق في بيروت.

كان الجيش الإسرائيلي، قد قال الإثنين، ‌إن قواته بدأت ‌عمليات ‌برية محدودة ضد ‌مواقع ‌لجماعة ⁠حزب الله في جنوب ⁠لبنان ‌في ⁠الأيام القليلة ⁠الماضية لتعزيز ⁠الدفاعات الأمامية.

وأضاف الجيش: "قوات الفرقة 91 بدأت نشاطا بريا محددا في جنوب لبنان، والعملية تشمل تدمير بنى تحتية لحزب الله".

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لطلب الموافقة على تعبئة ما يصل إلى 450 ألف جندي من قوات الاحتياط، وفقا لسكاي نيوز.

