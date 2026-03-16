قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جزيرة خارك الإيرانية، التي تُعد من أهم مراكز تصدير النفط في البلاد، أصبحت خارج الخدمة بشكل شبه كامل، مشيراً إلى أن الأنابيب فقط تُركت دون تدمير.

وأضاف ترامب، في تصريحات نقلتها شبكة PBS، أن الولايات المتحدة قادرة على تدمير محطات الكهرباء في إيران خلال ساعة واحدة، لكنه أوضح أن إعادة بنائها قد تستغرق سنوات في حال استهدافها.

وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب يدعو الدول الأوروبية إلى بذل مزيد من الجهود فيما يتعلق بالملف الإيراني، مشيرة إلى أن واشنطن تتوقع رؤية نتائج ملموسة لهذه الجهود خلال الفترة المقبلة.