وفاة شخص إثر سقوط صاروخ على مركبة مدنية في أبو ظبي

قال مكتب أبوظبي الإعلامي، الإثنين، إن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حادث نتيجة سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية.

وأضاف أن الحادث أسفر عن مقتل شخص واحد من الجنسية الفلسطينية.

وتابع: "نهيب بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة"، وفقا لسكاي نيوز.