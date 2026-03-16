بشكل تدريجي.. هيئة دبي للطيران المدني: استئناف بعض الرحلات من وإلى مطار دبي

كتب : مصراوي

08:17 ص 16/03/2026

مطار دبي الدولي

وكالات

أعلنت هيئة دبي للطيران المدني، اليوم الاثنين، عن استئناف بعض الرحلات من وإلى مطار دبي الدولي بشكل تدريجي، وذلك بعد توقفها بعد انفجار بالقرب من المطار، وفقا لسكاي نيوز.

وعلقت السلطات في دبي، جميع الرحلات الجوية بعد وقوع حادث نتيجة استهداف بطائرة مسيرة بالقرب من مطار دبي الدولي، والذي تسبب في نشوب حريق محدود.

وأكدت الجهات المختصة، أنه لم تُسجل أي إصابات بشرية جراء الحادث، بحسب إي بي سي نيوز.

وأفادت فرق الدفاع المدني في دبي، بأنها تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، مؤكدة أن الإجراءات الأمنية تم تنفيذها بسرعة لمنع أي أضرار إضافية.

وأعلنت هيئة الطيران المدني بدبي تعليق الرحلات الجوية "كإجراء احترازي لضمان سلامة جميع الركاب والموظفين"، مشيرة إلى أن الحركة الجوية ستستأنف فور التأكد من خلو المنطقة من أي مخاطر.

