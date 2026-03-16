حكومة دبي: إصابة أحد خزانات الوقود في محيط المطار.. ولا توجد أي إصابات بشرية


كتب- محمد أبو بكر:

02:47 ص 16/03/2026

مطار دبي الدولي

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن الجهات المختصة تتعامل مع حادث وقع في محيط مطار دبي الدولي نتيجة استهداف بطائرة مسيّرة.

وأوضح المكتب الإعلامي، أن الحادث أسفر عن إصابة أحد خزانات الوقود في محيط المطار، مشيرًا إلى أن الفرق المختصة باشرت التعامل مع الموقف فور وقوعه.

وأكدت أن فرق الدفاع المدني تعمل حاليًا على السيطرة على الحريق الناتج عن الحادث، لافتة إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية حتى الآن، فيما تتواصل الجهود لاحتواء الموقف وضمان سلامة المنطقة المحيطة.

