بينما كانت الأنباء تُروّج برحيله، ظهر بنيامين نتنياهو مجددا ليكسر صمته ويسخر من أنباء اغتياله، واضعا حدا لجدل واسع في اليوم الـ 16 للحرب. لكن مفاجآت هذا اليوم لم تتوقف عند "عودة نتنياهو"، بل امتدت إلى كواليس واشنطن مع دعوة ترامب الصريحة لدول عربية بالانضمام إلى آتون الصراع ضد إيران، في لحظة بلغت فيها المواجهة ذروتها.

وفي هذا الصدد، أطلقت إيران الموجة رقم 54 من عملية "الوعد الصادق 4"، مستخدمة صاروخ "سجيل" الباليستي لأول مرة في القتال.

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن الصواريخ لم تكتفِ بضرب إسرائيل، بل استهدفت مباشرة ثلاث قواعد أمريكية في المنطقة، مؤكدا إصابة مراكز إدارة العمليات الجوية الإسرائيلية، فيما كشف الإعلام العبري عن جحيم يعيشه الداخل الإسرائيلي مع شن هجوم إيراني كل 90 دقيقة.

ميدانيا، بدأ جيش الاحتلال التخطيط لمواصلة العمليات في إيران لمدة 3 أسابيع إضافية، وسط تقارير عن "توطين" جنود أمريكيين داخل منشآت عسكرية إسرائيلية تمهيدا لعملية برية محتملة.

وفي أول ظهور له بعد شائعات اختفائه، نشر بنيامين نتنياهو فيديو يسخر فيه من أنباء اغتياله، تزامنا مع سقوط شظايا صاروخ إيراني على مبنى يقطنه دبلوماسيون أمريكيون في إسرائيل.

وعلى صعيد الضربات النوعية، أعلنت إيران قصف مقر "وحدة سرية" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بينما ردت إسرائيل بإعلان ضرب أكثر من 200 موقع ضمن أهداف إيرانية في يوم واحد.

وداخليا، شنت السلطات الإيرانية حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 500 شخص بتهمة "التخابر" وتوفير بنك أهداف للأعداء، محذّرة من "جواسيس" يعملون على الأرض.

سياسيا، أطلق علي لاريجاني تحذيرا مرعبا لواشنطن من "11 سبتمبر" جديد، ملمّحا إلى مؤامرة تتعلق بـ "شبكة إبستين".

ومن جانبه، كشف وزير الخارجية عباس عراقجي، عن استخدام الأمريكيين لمسيّرات "تشبه الإيرانية" لضرب دول عربية وإلصاق التهمة بطهران، في حين وجّه الحرس الثوري تهديدا مباشرا "سنقتل نتنياهو".

وفي كواليس الضغوط الدولية، أفاد إعلام عبري، بأن دونالد ترامب، دعا دولا عربية للانضمام إلى الحرب ضد إيران، بينما خرج مسؤولون أمريكيون بتصريحات تؤكد أن الحرب ستنتهي خلال أسابيع.

من جهتها، حذرت إيران دول الخليج قائلة: "واشنطن ستُضحي بكم"، مشددة على أن رحيل القوات الأمريكية هو الحل الوحيد، معلنة في الوقت ذاته رفضها التام للتفاوض مع واشنطن بعد عدوانها الأخير.

ورغم طبول الحرب، كشفت طهران أنها تناقش حاليا طلبات دولية لتأمين السفن العابرة في مضيق هرمز، في محاولة للحفاظ على تدفق إمدادات الطاقة العالمية ومنع تحول النزاع إلى كارثة اقتصادية شاملة، رغم استمرار استهداف القواعد والمنشآت.

وعلى الصعيد الدبلوماسي ومساعي التهدئة، تكشف كواليس الاتصال الهاتفي بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تحذيرات طهران من "اتساع الصراع" ليشمل قواعد المنطقة بأكملها.

