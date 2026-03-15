امتدت لـ10 شوارع.. مائدة إفطار جماعية بـ"حجر النواتية" بالإسكندرية (فيديو وصور)

كتب : محمد البدري , محمد عامر

07:23 م 15/03/2026
نظم أهالي منطقة حجر النواتية بالإسكندرية اليوم الأحد إفطارًا جماعيًا شارك فيه نحو 3 آلاف صائم من سكان المنطقة، وذلك للسنة الثانية على التوالي ضمن مبادرة أهلية لتعزيز روح المحبة والتعاون خلال شهر رمضان المبارك.

مائدة إفطار امتدت على 10 شوارع

توزعت مائدة الإفطار عبر 10 شوارع متتالية داخل المنطقة، لاستيعاب الأعداد الكبيرة، حيث أشرف شباب المنطقة على تنظيم الطاولات وتوزيع الوجبات في توقيت موحد قبل أذان المغرب، مع مراعاة عدم إعاقة حركة المرور في الممرات الجانبية لضمان انسيابية الفعالية.

تمويل وتنظيم بجهود ذاتية

اعتمدت المبادرة على المساهمات الذاتية من أبناء حجر النواتية، حيث شارك المتطوعون في إعداد الطعام وتجهيز المقاعد، وشهدت الفعالية حضورًا من مختلف الأعمار، بما في ذلك كبار السن والأطفال، ضمن إطار اجتماعي يعكس التعاون والتكافل بين سكان المنطقة.

استكمال لتجربة العام الماضي

وتأتي هذه المبادرة استمرارًا لتجربة العام الماضي، حيث حرص المنظمون على زيادة سعة المائدة لتشمل شوارع إضافية، مع التركيز على التنظيم الدقيق لضمان وصول الوجبات لكل المشاركين، في صورة تعكس نجاح المبادرات الأهلية التي تتكرر في أحياء محافظة الإسكندرية خلال شهر رمضان.

