طهران لا تنوي استعادة مخزونها النووي المخصب بعد القصف الأمريكي–الإسرائيلي| ما القصة؟

كتب : محمد أبو بكر

06:55 م 15/03/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

صرح عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، بأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب مدفون حاليًا تحت الركام الناتج عن الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، مشيرًا إلى أن طهران لا تملك في الوقت الراهن خطة لاستعادته أو الدخول في مفاوضات لتخفيفه.

وأضاف "عراقجي"، أن منشآت إيران النووية تعرضت لهجمات في يونيو الماضي، مما أدى إلى دفن حوالي 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم تحت الأنقاض، بحسب سي بي إس.

وأكد الوزير الإيراني، أن إمكانية استعادة المخزون موجودة، لكن ذلك سيكون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال: "إذا قررنا مستقبلًا استعادته، سيتم ذلك تحت رقابة الوكالة، أما حاليًا فلا توجد لدينا أي خطة للقيام بذلك".

وجاءت تصريحات "عراقجي"، في وقت طالبت فيه واشنطن إيران بالتخلي عن مخزونها النووي في محادثات كانت متوقفة بسبب الحملة الجوية على منشآتها.

ويعتقد أن اليورانيوم المخصب والذي تصل نسبة التخصيب فيه إلى 60% مخزن في أعماق موقع أصفهان النووي، مع إمكانية رفع نسبة التخصيب إلى 90% وهو ما يُعتبر مستوى أسلحة نووية.

من جهة أخرى، أشار "عراقجي:ـ إلى أن موقف إيران في التخلي عن المخزون سيعتمد على الظروف المستقبلية، قائلًا:"كل شيء مرتبط بالمستقبل، وإذا قررنا مستقبلاً الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة أو أطراف أخرى، حينها سنحدد ما يُعرض على الطاولة، أما الآن فليس هناك شيء مطروحاً".

رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لتأمين احتياجات مصر من المواد البترولية
حسن مالك يجيب على سؤال رامز جلال: من الفنان رقم واحد عند الشباب الآن؟
هاني توفيق: أخطر حاجة ممكن تشوفيها.. رب أسرة ضهره للحيط ومعندوش موارد
"بسبب التزوير".. الترجي يوجه تحذيرا لجماهيره قبل مباراة الأهلي في دوري
مهند حسني لـ"مصراوي": سعيد بتفاعل الجمهور مع روج إسود.. والحلقات الجديدة
وزير المالية: غدًا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"
حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم