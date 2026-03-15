إسرائيل تدرس إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان للاستيلاء على منطقة غنية بالغاز

كتب : د ب أ

02:45 م 15/03/2026

غارات إسرائيلية على لبنان

قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تم التوصل إليها مع لبنان في عام 2022 لتسوية نزاع حدودي بحري في منطقة غنية بالغاز في البحر المتوسط.

وأضاف كوهين، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "الاتفاقية، التي أبرمتها حكومة سابقة، لم تكن اتفاقية حقيقية، بل كانت وثيقة استسلام"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشار كوهين إلى أنه بموجب الاتفاقية حصلت لبنان على كامل المنطقة المتنازع عليها مقابل تعهد "غامض" بتحسين أمن إسرائيل، وهو تعهد لم يتم الالتزام به على الإطلاق.

