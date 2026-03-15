إعلام عبري: إيران تشن هجوما على إسرائيل كل 90 دقيقة منذ الليلة الماضية

كتب : عبدالله محمود

02:42 م 15/03/2026

هجوم صاروخي على إسرائيل

قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن إيران شنت هجمات على إسرائيل كل 90 دقيقة منذ الليلة الماضية.

أضافت القناة العبرية، أن إيران أطلقت صاروخا يحمل رأسا عنقوديا وأنباء عن إصابة مباشرة لمبنى وسط إسرائيل

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه وسط إسرائيل، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية حدوث اعتراضات صاروخية في سماء تل أبيب ووسط البلاد بعد الدفعة الأخيرة.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في هرتسليا، والسهل الساحلي، وتل أبيب الكبرى، ومستوطنات شمالي الضفة الغربية.

من جانبها، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الـ54 من عملية "الوعد الصادق 4" باستخدام صواريخ ومسيرات استهدفت أهداف أمريكية وإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط.

