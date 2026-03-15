قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن إيران شنت هجمات على إسرائيل كل 90 دقيقة منذ الليلة الماضية.

أضافت القناة العبرية، أن إيران أطلقت صاروخا يحمل رأسا عنقوديا وأنباء عن إصابة مباشرة لمبنى وسط إسرائيل

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه وسط إسرائيل، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية حدوث اعتراضات صاروخية في سماء تل أبيب ووسط البلاد بعد الدفعة الأخيرة.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في هرتسليا، والسهل الساحلي، وتل أبيب الكبرى، ومستوطنات شمالي الضفة الغربية.

من جانبها، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الـ54 من عملية "الوعد الصادق 4" باستخدام صواريخ ومسيرات استهدفت أهداف أمريكية وإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط.