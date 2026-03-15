تصعيد بين باكستان وأفغانستان.. المتحدث الأفغاني يؤكد أن العدوان لن يمر دون رد

كتب : د ب أ

02:19 م 15/03/2026

باكستان وأفغانستان

حذر المتحدث باسم إمارة أفغانستان الإسلامية، ذبيح الله مجاهد من أن العمل العدواني الذي نفذته باكستان لن يمر بدون رد.

وكان النظام العسكري الباكستاني قد نفذ مرة أخرى غارات جوية على مناطق مدنية في ولاية كونار شرق أفغانستان وقندهار جنوب البلاد الليلة الماضية، لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

أفغانستان تتهم باكستان بانتهاك مجالها الجوي

وقال ذبيح الله مجاهد "انتهكت باكستان مرة أخرى المجال الجوي الأفغاني. وتم قصف موقعين في قندهار. استهدفت إحدى الغارات جزءا من مستشفى لعلاج مدمني المخدرات، حيث كان المرضى يتلقون العلاج وهو مرفق مدني. لم تقع إصابات لكن جزء من المبنى دمر"، حسب وكالة باجوك الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف المتحدث الأفغاني، "أصابت الغارة الثانية حاوية فارغة كانت ملقاة هناك. لا أعرف ما الذي كانوا يفكرون فيه، لكن لم يكن هناك أحد. كان هناك سابقا مركز حراسة في ذلك الموقع، لكن الآن مهجور. لم تكن هناك أي إصابات على الإطلاق، وهذه أماكن عادية لإلقاء القنابل".

وتابع المتحدث الأفغاني" ليس هناك ما يدعو للقلق ونحن نطمئن الشعب، لكن يجب على باكستان أن تواجه عواقب هذه الاستفزازات وأعمال العدوان".

باكستان تطلق 159 صاروخا على أفغانستان

وقال ضياء رحمن سبينجار، المسؤول عن الإعلام والثقافة في ولاية كونار إن باكستان أطلقت 159 صاروخا على ولاية كونار خلال الساعات الـ24 الماضية.

