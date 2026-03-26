تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيًا من نظيره السوري أسعد الشيباني، تناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية المتسارعة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير تميم خلاف، أن الاتصال شهد استعراض سبل دفع وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.

وأكد عبد العاطي حرص مصر على دعم جهود الدولة السورية في إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أهمية البناء على نتائج زيارة الوفد الاقتصادي المصري إلى سوريا خلال الأسابيع الماضية، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تناول الاتصال تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، والجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد، لا سيما في ضوء المستجدات المرتبطة بـ إيران.

وشمل النقاش أيضًا تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في لبنان، حيث جدد وزير الخارجية إدانة بلاده للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والتوغل البري في جنوب لبنان.

وشدد عبد العاطي على الرفض الكامل لأي انتهاكات تمس سيادة كل من لبنان وسوريا، محذرًا من تداعيات استمرار التصعيد على السلم والأمن الإقليميين.