حذر وزير خارجية العماني بدر البوسعيدي، من أن الهدف الحقيقي للحرب الدائرة مع إيران يتمثل في إضعاف طهران وبدء خطة إعادة تشكيل المنطقة لتعزيز مسار التطبيع مع إسرائيل، مشددا على أن إيران ليست الهدف الوحيد لهذه العمليات العسكرية.

أبعاد خطة إعادة تشكيل المنطقة

وصرح البوسعيدي لصحيفة "عمان" الحكومية يوم الأربعاء، بأن الحرب الجارية تأتي في سياق أوسع يهدف إلى إعادة تشكيل المنطقة، موضحا أن هذا السياق يشمل محاولات صريحة لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بالإضافة إلى السعي لإضعاف كل دولة أو مؤسسة تدعم قيام الدولة الفلسطينية وحقوق شعبها.

وتوسط البوسعيدي في ثلاث جولات من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران قبل بدء الضربة الجوية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على طهران.

مراجعة أمنية وتشكيك في الحليف الأمريكي

ودعا البوسعيدي دول الخليج العربي، إلى إعادة النظر في عقيدتها الدفاعية لمواجهة تحديات إعادة تشكيل المنطقة، مشيرا إلى وجود نقاش عام متزايد في المنطقة حول مدى فعالية بعض الترتيبات الأمنية القائمة حاليا.

وأضاف وزير الخارجية العماني، أن العديد من الفاعلين الإقليميين يدركون بوضوح وجود خطة شاملة تستهدف المنطقة، لكنهم لا يزالون يراهنون على أن التحالف مع الولايات المتحدة قد يدفع واشنطن إلى تعديل قراراتها وسياساتها المستقبلية بما يخدم الاستقرار.

موقف عمان من الحرب وإعادة تشكيل المنطقة

وصفت سلطنة عمان، الحرب الحالية بأنها "غير شرعية" و"غير أخلاقية"، رافضة استخدام القوة لفرض إعادة تشكيل المنطقة.

وأكد البوسعيدي أن الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، لن تحصل على صفقة نووية أو سياسية أفضل من خلال الحرب مقارنة بما كان يمكن تحقيقه عبر طاولة المفاوضات.