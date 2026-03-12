في اليوم الـ12 للحرب في إيران، شهدت العمليات العسكرية المتبادلة مع أمريكا وإسرائيل تصعيدا كبيرا، فيما تتكشف شروط طهران لوقف إطلاق النار.

وفيما يتعلق بالهجمات الإيرانية، أعلن الحرس الثوري إطلاق الموجة 40 من الرشقات الصاروخية في إطار عملية "الوعد الصادق 4".

وأعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني، استهداف قواعد أمريكية في البحرين والعراق، فضلا عن سفينة "إكسبريس" الإسرائيلية.

وردا على تهديد أمريكي باستهداف البنية التحتية البحرية في البلاد، توعدت إيران بضرب جميع الموانئ في المنطقة حال تعرضها لأي هجوم مماثل.

بينما تواصل إيران استهداف دول خليجية، تعرّض ميناء صلالة في عمان لهجوم بمسيرات، ما أدى إلى انفجار خزانات وقود واشتعال النيران فيها.

إلى جانب ذلك، توّعدت إيران باستهداف مراكز اقتصادية للولايات المتحدة وإسرائيل، ردا على استهداف أحد بنوكها.

وأفادت تقارير دولية، بتعرض 3 سفن لهجمات بالصواريخ في مضيق هرمز، ما أجبر طاقم إحداها على الإخلاء بعض اندلاع حريق على متنها.

وزعمت شبكة "سي إن إن"، إصابة المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بكسر في قدمه في اليوم الأول من الحرب جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

وتعليقا على ذلك، أكد المستشار الحكومي الإيراني، يوسف بزشكيان، أن خامنئي الابن "بصحة جيدة رغم إصابته بجروح" خلال الحرب.

وفيما يتعلق بمساعي إنهاء الحرب، ذكرت وكالة "بلومبرج" أن طهران أبلغت وسطاء لم تسمهم بشروطها لوقف إطلاق النار.

في إسرائيل، أعلن جيش الاحتلال استهداف مقر وزارة الاستخبارات وقوى الأمن الإيرانية في طهران.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس استمرار عملية "زئير الأسد" في إيران، لحين تحقيق كافة الأهداف وحسم الفوز.

أمّا في الولايات المتحدة، حذر الرئيس دونالد ترامب من إمكانية تدمير البنية التحتية الإيرانية خلال ساعة واحدة.

وبينما تشير تقارير إعلامية، إلى أن طهران بدأت في نشر ألغام بمضيق هرمز، نفى الرئيس الأمريكي ذلك، مؤكدا تدمير جميع سفن "زرع الألغام" الإيرانية.

كذلك، أكد ترامب على أن الحرب في إيران ستنتهي قريبا، مشيرا إلى الأمر مرهون فقط بإصدار الأمر بذلك، واصفا الحرب في إيران بأنها "رحلة استكشافية"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ضربت الجمهورية الإسلامية بقوة أكبر من أي دولة في التاريخ.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية، باستهداف ما يزيد عن 5500 هدف في إيران، بما في ذلك 60 سفينة.

وفي أثناء ذلك، حذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي من أن إيران قد تستهدف سواحل الولايات المتحدة بالطائرات المسيرة.

وفي خضّم الهجمات المتبادلة في المنطقة، ارتفعت حصيلة القتلى في إيران وإسرائيل و7 دول عربية.

وخلال جلسة يوم الأربعاء، صادق مجلس الأمن الدولي على مشروع قانون يدين الهجمات الإيرانية على الدول الخليجية، ويطالب طهران بوقف استهدافاتها فورا.

وفي كلمتها، حذّر الممثل الروسي في مجلس الأمن، من أن "المغامرة العسكرية" الأمريكية الإسرائيلية، ستغرق المنطقة في الفوضى والتوتر.

