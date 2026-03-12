أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن تبني مجلس الأمن لمشروع قرار يدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن؛ يعكس تضامناً عالمياً كاملاً مع الموقف العربي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أبو الغيط بالدكتور عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين؛ حيث هنأه على الدور المهم الذي قامت به مملكة البحرين، العضو العربي في مجلس الأمن، في حشد التأييد لمشروع قرار يدين الاعتداءات الايرانية على دول الخليج والأردن.

وشدد أبو الغيط على أن استمرار الهجمات الايرانية على المنشآت المدنية في عدد من الدول العربية؛ يعكس اصرارا على التورط في الحسابات الخاطئة بخوض الحرب ضد أطراف لم تسع لها ولم تؤيدها، وبما يعكس التخبط وغياب البوصلة في طهران، وعدم التقدير لما ستخلفه هذه السياسة الرعناء من آثار طويلة الأمد على علاقة إيران بجيرانها.

وجدد أبو الغيط التأكيد على أنه لا يمكن منح المبررات للاعتداء على دول ذات سيادة بأي ذريعة أو حجة، وأن العرب لا يقبلون أن يجري استخدام أراضيهم ومقدراتهم كساحة لتصفية الحسابات.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده أن تبني القرار بأغلبية 13 صوتاً يعكس حالة الرفض العالمي الواسع للاعتداءات الايرانية الغادرة على الدول العربية، كما يعكس تضامناً واضحاً مع الموقف العربي.