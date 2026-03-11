أعلن التلفزيون الإيراني، عن هجوم صاروخي إيراني استهدف القاعدة الأمريكية في البحرين.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني، في تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء، إن الهجوم استهدف أيضًا سفينة إكسبريس روم الإسرائيلية

وأكد المتحدث الإيراني، أن الهجوم شمل قواعد أمريكية في أربيل العراقية والأسطول الخامس باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

إيران: أسقطنا 104 طائرات مسيرة للعدو حتى أمس

وأضاف المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني: "أسقطنا 104 طائرات مسيرة للعدو حتى أمس واستخدمنا في الموجة الأخيرة أكبر عدد من صواريخ خرمشهر الثقيلة".

إيران تستهدف قلب تل أبيب

وأوضح المتحدث العسكري الإيراني، "أنه استهدفنا قلب تل أبيب ومركز الاتصالات والمراكز العسكرية في القدس الغربية وبئر يعقوب".