أعلن الحرس الثوري والجيش الإيراني، في بيانات عسكرية متلاحقة، اليوم الأربعاء، عن تصعيد واسع النطاق ضمن عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكدين أن الحرب مستمرة بكل قوة ضد القوات الأمريكية والكيان الصهيوني حتى "الاستسلام الكامل للعدو".

زلزال في القواعد الأمريكية ونقل 100 جريح للكويت

كشف الحرس الثوري في بيانه رقم (31) عن تنفيذ ضربات صاروخية "موجعة" استهدفت قاعدة "العديري" للمروحيات، مؤكدا تشتيت شمل القوات الأمريكية ونقل أكثر من 100 جريح إلى مستشفيي "الجابر والمبارك" في الكويت.

كما طالت الهجمات "الشرايين الحيوية" للأسطول الخامس الأمريكي في ميناء "سلمان"، بما في ذلك منظومة "ليدز" الحساسة، بالتزامن مع ضربات عنيفة استهدفت معسكر "باتريوت" وقاعدتي "محمد الأحمد" و"علي السالم".

ضربات انتحارية تستهدف "عصب الاستخبارات" الصهيونية

من جانبه، أعلن الجيش الإيراني، في بيانه رقم (23) عن شن هجمات بطائرات مسيّرة انتحارية استهدفت أهدافا استراتيجية في العمق المحتلة.

وأوضح البيان، أن الهجمات ضربت "هيئة الاستخبارات العسكرية" (أمان)، والوحدة (8200) المسؤولة عن التجسس السيبراني، بالإضافة إلى رادار "جرين باين" ومنشآت بحرية في حيفا، مؤكدا أن تعطيل هذه المنظومات يقلص قدرة الكيان على التصدي للصواريخ الإيرانية.

الحرب مستمرة حتى زوال الخطر

اختتمت البيانات العسكرية بالتأكيد على أن العمليات التي انطلقت تحت رمز "يا حيدر الكرار" لن تتوقف إلا بزوال خطر الحرب عن إيران تماما، مشددة على أن القوات المسلحة لن تدخر جهدا في الدفاع عن سلامة الأراضي الإيرانية ونظام الجمهورية الإسلامية.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.