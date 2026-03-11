إعلان

الجيش الإيراني يخاطب شعوب المنطقة: دلونا على مخابئهم كي تتجنبوا المعاناة

كتب : مصراوي

09:26 ص 11/03/2026 تعديل في 10:20 ص

الجيش الايراني

وكالات

وجه الناطق باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي، تحذيرا للأعداء عقب الهجوم على المناطق السكنية، كما توجه إلى شعوب المنطقة بطلب.

قال أبو الفضل شكارجي: "في أعقاب هجوم أمريكا والكيان الصهيوني على المناطق السكنية واستشهاد المدنيين سنقوم قريبا بالرد على هذه الإجراءات وسنوجه ضربات قاصمة لكيانهم".

أضاف: "جيش أمريكا المجرم والكيان الصهيوني، اللذان لا يمتلكان القدرة على مواجهة القوات المسلحة ويتعرضان يوميا وبقوة لضربات القوات المسلحة المقتدرة، ويتكبدان خسائر فادحة، ونتيجة عجزهما وعدم قدرتهما على مواجهة القوات المسلحة، يقومان بسفك دماء المواطنين العاديين والنساء والأطفال الأبرياء ورجالنا. وبناءً على هذه الإجراءات، فقد تم ارتكاب جريمتين من جرائمهم الوقحة والوحشية أمس واليوم في طهران".

أكد أن أمريكا المجرمة وترامب الكذاب والمتوهم بدأ هذا العدوان بشعار دعم الشعب الإيراني، والآن نفس الشعب الذي كان الأمريكيون يدّعون كذباً أننا نريد دعمهم، يتعرض للقصف والاستهداف بالصواريخ من قبل الأمريكيين وتُسفك دماؤهم.

وتابع شكارجي: "أطلب من المسلمين في المنطقة ودولها أن يدلونا على مخابئ القوات الأمريكية الصهيونية، حتى لا يعاني شعب هذه الدولة نفسه، وحتى نتمكن من توجيه ضربات أكثر دقة لأولئك الذين يستخدمون شعوب دول المنطقة كدروع بشرية".

ودخلت العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران أسبوعها الثاني، وتبادل الطرفان الضربات طوال هذه الفترة. وأعلنت تل أبيب أن هدفها هو منع طهران من امتلاك أسلحة نووية.

وهددت واشنطن بتدمير القدرات العسكرية الإيرانية ودعت الإيرانيين إلى إسقاط النظام. في المقابل، أكدت إيران استعدادها للدفاع عن نفسها، وفقا لروسيا اليوم.

الجيش الإيراني إيران القوات المسلحة الإيرانية أمريكا إسقاط مسيّرات إيرانية

