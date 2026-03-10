إعلان

سفير إيران في بريطانيا: الشعب الإيراني يدافع عن نفسه ضد العدوان الأمريكي الإسرائيلي

كتب : محمد أبو بكر

04:47 م 10/03/2026

سيد علي موسوي، سفير إيران في المملكة المتحدة

قال سيد علي موسوي، سفير إيران في المملكة المتحدة، إن الشعب الإيراني يدافع عن نفسه ضد العدوان الإجرامي من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف أن على الولايات المتحدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران، بحسب الجزيرة.

وأكد أنهم حريصون على علاقاتهم الودية والصداقة مع جميع دول الخليج.

وأشار إلى أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي هو من تسبب في المشكلات لمختلف جيرانهم في منطقة الخليج.

وأوضح أن الحل الدبلوماسي أفضل من الحرب.

ولفت إلى أن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي يعملان على نشر الفوضى في المنطقة.

