وزير الخارجية العماني: محادثات جنيف أحرزت تقدمًا "غير مسبوق" قبل التصعيد الأخير

كتب - مصطفى الشاعر

11:29 م 01/03/2026

وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي

كشف وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، عن كواليس ما دار في مدينة جنيف السويسرية، مؤكدا أن المحادثات التي اُختتمت مؤخرا بين إيران وأمريكا كانت قد أحرزت "تقدما حقيقيا" نحو اتفاق غير مسبوق قبل اندلاع موجة التصعيد الأخيرة.

أمل السلام في جنيف

أعاد الوزير العماني، في بيان له عبر حسابه على موقع "إكس" اليوم الأحد، التذكير بأن فرصة السلام كانت قائمة في جنيف عبر اتفاق "غير مسبوق"، مشيرا إلى أن الحرب الحالية لا ينبغي أن تُنهي الأمل الذي بُني في تلك المباحثات.

وفي ختام تصريحاته، شدد بدر البوسعيدي، على أن الأوضاع الراهنة تفرض التمسك بمسار الحوار أكثر من أي وقت مضى، مؤكدا ضرورة عدم إغلاق أبواب التفاوض مهما تعاظمت التحديات الميدانية.

رسائل نارية من عراقجي

من جهة أخرى، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسائل نارية عبر منصة "إكس"، أكد فيها على قدرة بلاده على إدارة المواجهة العسكرية الحالية، مشددا على أن طهران هي الطرف الوحيد الذي يملك حق تقرير مصير الصراع.

وقال عراقجي، اليوم الأحد، في منشوره: "نحن من يحدد موعد وطريقة إنهاء الحرب"، مشيرا إلى أن إيران تمتلك رؤية استراتيجية واضحة لإدارة الميدان، ولن تنجر إلى نهايات يفرضها الخصوم.

تأتي هذه التطورات السياسية وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية.

عمان محادثات جنيف هجمات إيران هجمات على الخليج الحرب على إيران مقتل خامنئي

