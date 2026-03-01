إعلان

عراقجي: اغتيال المرشد سيجعل المواجهة أكثر تعقيدًا وخطورة ولا حدود لدفاعنا عن أنفسنا

كتب : مصراوي

05:06 م 01/03/2026

عباس عراقجي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن عملية اغتيال المرشد ستجعل المواجهة أكثر تعقيدًا وخطورة.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة مع قناة الجزيرة اليوم الأحد، أن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي عمل خطير جدًا وغير مسبوق وانتهاك سافر للقانون الدولي.

وأكد عراقجي أنه لا يرى أي حدود لدفاع إيران عن نفسها، مضيفًا: "لا قيود ولا حدود أمامنا في الدفاع عن أنفسنا".

وأشار إلى أن هناك عملية دستورية بدأتها البلاد، وأن المجلس الانتقالي تأسس اليوم وسيعمل على تسيير الأمور، مؤكدًا أن الأمور تسير بنظام في البلاد وكل شيء متماشٍ مع الدستور.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن علاقات بلاده جيدة مع الدول في الجانب الآخر من الخليج ولا توجد مشاكل لديهم مع إيران، مشددًا: "لا نهاجم جيراننا في دول الخليج بل نهاجم الوجود الأمريكي في هذه الدول".

وأضاف عراقجي: "بدأنا بمهاجمة القواعد العسكرية للأمريكيين في المنطقة ما دفعهم إلى بدء إخلائها"، لافتًا إلى أنه على اتصال مستمر مع نظرائه في المنطقة، وقد قام بالتفسير، وأن بعضهم ليس سعيدًا وبعضهم غاضبون.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "نعلم أن دول الخليج غاضبة من هجماتنا لكن عليها أن تعلم أن هذه حرب فُرضت علينا"، مؤكدًا أن "هذه الحرب من اختيار أمريكا وإسرائيل ويجب الضغط عليهما، وآمل من الجيران أن يوصلوا تذمرهم إليهما".

وأشار إلى أنه تم الطلب من القوات المسلحة الإيرانية أن تكون حذرة في الأهداف التي تقصفها في دول المنطقة، مضيفًا: "لا يمكن لجيراننا أن ينتظروا منا أن نشاهد الهجمات علينا تنطلق من بلدانهم ونبقى صامتين".

