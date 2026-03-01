إعلان

موجة كبيرة من الصواريخ الإيرانية تستهدف إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في أنحاء البلاد

كتب : مصراوي

07:28 ص 01/03/2026

وكالات

أطلقت إيران موجة كبيرة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل، إذ دوت صفارات الإنذار في عدد من المناطق بالداخل الإسرائيلي وأنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وقالت إيران، إن موجة الصورايخ الجديدة تستهدف مناطق واسعة من إسرائيل، وأن صافرات الإنذار دوت حتى مناطق قريبة من البحر الميت وصحراء النقب وتل أبيب.

بدوره أصدر الجيش الإسرائيلي وقال فيه: "قبل وقت قصير، دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق في جميع أنحاء البلاد، عقب رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه دولة إسرائيل".

ودعا الجيش الإسرائيلي السكان لاتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، مشيرا إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يعمل على اعتراض وضرب التهديدات أينما لزم الأمر لإزالة الخطر.

يأتي الهجوم الجديد بعد مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي جراء الهجوم المشترك الأمريكي الإسرائيلي، حيث توعد الجيش الإيراني بالانتقام لمقتل القائد الأعلى، وفقا لروسيا اليوم.

