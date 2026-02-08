إعلان

زلزال إبستين يهز بريطانيا.. استقالة كبير موظفي ستارمر وتصاعد الضغوط على العائلة المالكة

كتب- مصطفى الشاعر:

08:56 م 08/02/2026

مورجان ماكسويني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يتجدد الجدل في بريطانيا مع عودة ملف "جيفري إبستين" إلى الواجهة، محدثا هزة سياسية وإعلامية غير مسبوقة، تُرجمت باستقالة كبير موظفي زعيم حزب العمال رئيس الوزراء كير ستارمر، وسط تصاعد الضغوط على العائلة المالكة وتساؤلات حول ما خفي من العلاقات والارتباطات.

وكشف مؤرخ العائلة المالكة البريطانية أندرو لوني، في بودكاست لصحيفة "ديلي ميل"، عن مشاركة أحد رؤساء وزراء بريطانيا السابقين في حفلات جنسية جماعية مع جيسلين ماكسويل، شريكة المليونير إبستين المتهم بالاتجار الجنسي بالقاصرين.

وأوضح لوني، دون ذكر اسم رئيس الوزراء، أنه "ليس ونستون تشرشل"، حيث يرى أن الجمهور "لا يزال يجهل الكثير" عن علاقات الأمير أندرو بإبستين، لافتا إلى أن أشخاصا في القصر والحكومة ساعدوا الأمير بالتستر على سلوكه.

وصرح مؤرخ العائلة المالكة البريطانية، أن ما كشف حتى الآن قد لا يكون سوى جزء من الصورة، معتبرا أن معلومات إضافية قد تفضي إلى كشف أسماء أخرى، داعيا الملك إلى التدخل عبر بيان رسمي.

وكان جرد الملك تشارلز عام 2025 شقيقه الأمير أندرو من ألقابه، عقب تصاعد فضيحة علاقته بإبستين.

وصلت أزمة إبستين إلى الحكومة البريطانية، حيث قدّم كبير موظفي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، استقالته صباح اليوم، على خلفية الجدل المثار حول تعيين بيتر ماندلسون سفيرا لدى الولايات المتحدة، رغم علاقته بالملياردير إبستين المدان بجرائم جنسية.

وقال مورجان ماكسويني في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، إن قرار تعيين بيتر ماندلسون كان خطأ، معتبرًا أنه أضر بالحزب والبلاد وبالثقة في السياسة نفسها.

وأضاف ماكسويني، "عندما طُرح الأمر، نصحت رئيس الوزراء كير ستارمر بتعيينه، وأتحمّل المسؤولية الكاملة عن تلك النصيحة".

ويتعرض ستارمر لضغوط سياسية وتساؤلات حول تقديراته، عقب صدور الوثائق التي تم نشرها قريبا، ضمن تحقيق أمريكي موسع حول ملفات جيفري إبستين، والتي تُظهر أن بيتر ماندلسون أرسل، أثناء عمله وزيرًا للتجارة في 2008 أثناء الأزمة المالية العالمية، معلومات حساسة عن السوق إلى إبستين المدان بجرائم جنسية.

وتعهدت حكومة ستارمر بالإفراج عن رسائل البريد الإلكتروني ووثائق أخرى تتعلق بتعيين بيتر ماندلسون، مشيرة إلى أنها ستوضح أن ماندلسون "ضلل المسؤولين". ولم يُقبض على ماندلسون، الوزير السابق والسفير المخضرم المنتمي لحزب العمال، ولم توجه إليه أي اتهامات.

وفي تطور جديد، قامت شرطة العاصمة، الجمعة الماضية، بتفتيش منزل ماندلسون ومنزل آخر يملكه، في إطار تحقيق "معقد" يتطلب جمع وتحليل كمية كبيرة من الأدلة، وسط استمرار الجدل حول دوره وعلاقاته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بريطانيا جيفري إبستين ملف جيفري إبستين رئيس الوزراء كير ستارمر الاتجار الجنسي بالقاصرين الحكومة البريطانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد هزيمة ليفربول من السيتي.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026
رياضة عربية وعالمية

بعد هزيمة ليفربول من السيتي.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026
"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
زووم

"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
أصعب 10 دول في العالم للحصول على الجنسية.. 3 منها عربية
سفر وسياحة

أصعب 10 دول في العالم للحصول على الجنسية.. 3 منها عربية
إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه
زووم

إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه

حبس امرأة اعتدت على أمها بالشرقية.. والوالدة المسنة: "سيبوها دي بتخدمني"
أخبار المحافظات

حبس امرأة اعتدت على أمها بالشرقية.. والوالدة المسنة: "سيبوها دي بتخدمني"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟