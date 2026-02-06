إعلان

البرهان: أي شخص يضع السلاح وينحاز لطريق السلام نرحب به

كتب : مصراوي

11:15 م 06/02/2026

الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان

وكالات

قال رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إن الدولة لا ترفض السلام ولا الهدنة، ولكن يجب أن تكون فرصة لإعادة تمكين العدو.

وأضاف البرهان في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، :"أي شخص يضع السلاح وينحاز لطريق السلام نرحب به والمحرضون سيحاسبون".

وفي وقت سابق، أكد البرهان، أن موعد القضاء على التمرد، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، بات قريبا.

خلال حديثه أمام حشد جماهيري في منطقة التكينة بولاية الجزيرة الأربعاء الماضي، قال البرهان:"إن النصر بات قريبا، وهزيمة الخونة والقضاء على التمرد آتية، ونحن والتمرد لا يمكن أن نتعايش مجددًا".

عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني قوات الدعم السريع

